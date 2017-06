Plus de Séries - Episode 33

L’humour est à l’honneur dans votre émission de cette semaine !

Dans La Tendance, c’est (presque) un dieu de la comédie que nous recevons : Chuck Lorre, à qui on doit The Big Bang Theory, explique sa vision de la comédie et de l'humour ! Qui de mieux qu’un humoriste pour commenter la nouvelle série Showtime I’m Dying Up Here (en ce moment sur CANAL+ SÉRIES) ? Bun Hay Mean alias Chinois Marrant est notre expert séries de la semaine. Enfin, pour une dose de glamour, on a confessé les goûts séries du beau Tom Ellis et on a pris des nouvelles de Maisie Williams, alias Arya Stark et Gwendoline Christie, alias Brienne of Tarth.

Et on se marre aussi avec des webséries venues tout droit de Québec! Nos amis francophones ont le sens de la punchline et du culot. Vous avez le choix entre les loisirs d'un couple et deux célibataires en chasse, une jeune femme piquante qui nous rappelle le personnage principal Mommy de Xavier Dolan et la (trop grande) place des règles dans la vie de trois amies.

La pratique du loisir au Canada

Épisode 1 : http://bit.ly/2t2juLa

Le Temps des chenilles

Une fois par mois

Épisode 3