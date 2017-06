Plus de Séries - Episode 31

Cette semaine Plus de Séries célèbre les 20 ans de Buffy contre les Vampires !

James Marsters alias Spike, Chrisma Carpenter alias Cordelia, la philosophe Sandra Laugier et la sériphile Yaële Simkovitch vous expliquent l’influence culturelle de la série culte des années 90, encore trop peu prise au sérieux en France alors qu’elle est étudiée aux Etats-Unis. Notre invitée est la talentueuse touche-à-tout Helena Noguerra. En analyse, on décortique l'importance des sons dans Twin peaks. Vous passerez aussi un long moment en compagnie de l’écrivain Rémi Kauffer qui connait tout des pratiques d’infiltration des espions et commentera The Americans.

Les fans de Buffy continuent d’entretenir le culte même des années après. L’un d’eux a développé une théorie sur l’importance des portes dans série, la preuve en images !