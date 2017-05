Plus de Séries - Episode 28

Cette semaine, Plus de Séries reçoit deux grands talents des séries françaises ! Casting d'exception pour une émission aux petits oignons.

Ils ont tous les deux joué dans la série culte Kaamelott… Les invités de la 28e émission de Plus de Séries sont Simon Astier et Audrey Fleurot! Le premier vous dit tout sur ses goûts sériphiles dans Mes Séries et Moi, tandis que l’on discutera de la très riche (et un peu méconnue) palette de jeu de l’actrice dans La Tendance. Nettement moins joyeux mais tout aussi intéressant, maître Yves Tolédano, avocat spécialiste du divorce, commente la rupture du couple de Sarah Jessica Parker dans sa nouvelle série.

C’est les fans de Girls qui vont être ravis avec le Webstore de cette semaine! Jemima Kirke (Jessa) a accordé une interview au magazine américain Semaine, et ses réponses crayonnées sont aussi attendrissantes que drôles.