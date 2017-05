Plus de Séries - Episode 27

Cette semaine, Plus de Séries se met à la page et analyse à nouveau les relations entre la littérature et les séries!

Dans les grandes lignes, on se demande si les séries ne sont pas le nouveau grand roman américain, et en analyse on se penche plus précisément sur l’adaptation du roman I Love Dick qui fait un carton. L'oeuvre est à l'origine de la notion de female gaze qui structure aujourd'hui la critique de la représentation des femmes dans nos shows préférés... Pour les fans de Michael Connelly, son traducteur français commente l’adaptation de son roman Harry Bosch au petit écran.

Dans le webstore cette semaine, on vous fait faire le tour du Monde sans bouger! A l’autre bout de la planète, en Australie de très jolies webséries s’épanouissent au soleil... En voici une petite sélection, du rire aux larmes :

Low Life, le portrait à fleur de peau de la dépression d’un trentenaire ;

Bruce, la conquête de l’Australie sans filtre ;

Et enfin deux vraies-fausses télé-réalités complètement déjantées, The Katering Show et Footballers Want A Wife.