Plus de Séries - Episode 26

Y a d’la joie dans cet épisode 26 de Plus de Séries !

Et de très beaux invités avec l'acteur Nicholas Brendon, alias le meilleur ami de Buffy dans la série culte, et Matthew Weiner le showrunner de MAD MEN. Si ça ce n’est pas du bonheur à l’état pur… Ah et on a fêté le 100ème épisode de SCANDAL avec les acteurs et la créatrice de la série, Shonda Rhimes ! Les stars avaient d'ailleurs un petit message pour leurs fans Français...



Retrouvez l'émission en intégralité sur myCANAL.

Les connexions entre Breaking Bad et l’univers de Quentin Tarantino ne tiennent pas qu’à une certaine esthétique de la violence ! Dans ce supercut découvrez les plans que la série imaginée par Vince Gilligan doit au film culte de l’année 1994…