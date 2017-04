Plus de Séries - Episode 24

Cette semaine, une émission très pointilleuse sur le fond et sur la forme des séries !

Retrouvez l'émission en intégralité sur myCANAL.

En ces temps d'élections, on se demande si les séries sont de droite ou de gauche. L'invitée d'honneur, la comédienne Rachel Bloom (CRAZY EX-GIRLFRIEND) nous fait de délicieuses confessions sur ses goûts. Celles de la comédienne Phoebe Waller Bridge (FLEABAG, présenté au Festival Séries Mania) sont tout aussi hilarantes!



L'équipe de Plus de Séries a choisi de vous révèler la perfection des plans de la série britannique SCHERLOCK et au son de la musique de Ludvico Einaudi! Tout comme le personnage de l’inspecteur porté par Benedict Cumberbach, le réalisateur Steven Moffat (DOCTEUR WHO) est un monstre de précision comme vous le démontre ce super-cut.