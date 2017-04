Plus de Séries - Episode 23

Cette semaine l'invité d'honneur est le comique canadien Sugar Sammy qui détaille ses goûts séries avec son délicieuse malice. Au sommaire également, un militant d'Act Up Paris commente le réalisme de la série When we rise et les réalisateurs d'Engrenages, Le Bureau des Légendes et de Guyane expliquent leur rôle dans la production des épisodes.

C'est déjà une des séries les plus chères jamais produite, mais c'est surtout un phénomène mondial! Si le succès de Game of Thrones tient largement au talent de ses acteurs, les effets spéciaux sont tout aussi essentiels pour nous immerger dans l'univers de Westeros. Cette semaine l'équipe de Plus de Séries a donc choisi de rendre hommage à la virtuosité des techniques employées pour re-créer le monde des 7 Royaumes.