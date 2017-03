Plus de Séries - Épisode 19

Au sommaire de ce vendredi 3 mars : les série-polars, genre populaire indémodable, Julia Ducournau et son univers série, et le retour de The Catch saison 2 !

Les génériques de séries font l'objet d'un travail minutieux, pour incarner et porter au mieux les narrations. Certains sont de véritables oeuvres qui marquent une génération... Pas étonnant que l'internet reprenne et détourne certains d'entre eux !