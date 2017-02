Plus de Séries - Épisode 17

Au sommaire de l'émission du 17 février : nouvelle saison de Kaboul Kitchen, Mad Men et la culture des années 60, et jeunesse parfaite dans The Deleted... Bon weekend !

Retrouvez l'émission en intégralité sur myCANAL.

L'animation, avec ses "dessins animés" (à ne pas reduire à sa seule définition de programme pour enfants) existe aujourd'hui sous toutes les coutûres : 2D, 3D, assistée partiellement ou quasi-totalement par ordinateur... L'animation nous livre des divertissements aux formats de plus en plus populaires. Et ce pour tous les âges ! Elle se définit par une constante : une liberté de création totale et absolue, où seul la seule limite est notre propre imagination.