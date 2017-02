Plus de Séries - Episode 16

Au sommaire de l'émission du 3 février : Nicolas Briançon se confie à notre caméra, focus sur l'engouement des ados pour les séries, et aperçu du phénomène US When We Rise !

C'est officiel : THE LEFTOVERS revient en avril aux USA pour une 3ème saison ! Dans la saison 2 nous retrouvions Kevin Garvey et sa famille, prenant un nouveau départ dans la petite ville de Miracle. Cette bourgade du Texas avaient été épargnée par les mystérieuses disparitions de la saison 1. Mais pour tous, le traumatisme a laissé des séquelles psychologiques trop importantes, et les problèmes sont rapidement apparus...



