Plus de Séries - Episode 14

Au sommaire de l'émission du 20 décembre : orpaillage et jungle avec Guyane, la recette du succès de Scandal, le décryptage des concepts de The Leftovers et bien plus encore...

Avec des intrigues parfois longues et complexes, il nous arrive de perdre le fil scénaristique d'une série... Mais le Webstore a trouvé la solution : les vidéos "Explained", une piqûre de rappel de 3 à 5 minutes et vous voilà repartis !