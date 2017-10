THE NIGHT OF à partir du 30 octobre sur CANAL+

Richard price (THE WIRE) et Steven Zaillian (Golden Globe et Oscar du meilleur scénario pour LA LISTE DE SCHINDLER) livrent un remake intense et hautement addictif de la mini-série britannique CRIMINAL JUSTICE. Ce qu'ils nous donnent à voir du système judiciaire américain fait froid dans le dos. Nasir Khan vit à New-York. D'origine pakistanaise, il mène de brillantes études et fait la fierté de ses aprents. un soir, il emprunte à son père son taxi pour se rendre à une soirée. En chemin, une jolie inconnue le hèle. Elle a l'air perdu, il accepte de jouer au chauffeur. Feeling, attirance... ils passent une folle nuit ensemble. Le lendemain matin, il se réveille chez elle, et découvre à ses côtés la jeune fille, sauvagement poignardée. Il ne se souvient de rien, mais tout dans la scène de crime l'accable. Incarcéré à la prison de Rikers, son sort va dépendre de Jack Stone, un avocat commis d'office, qui traîne un vieil imper et une réputation de has been. Richard Price et Steven Zaillian plongent un jeune homme gentil, sensé (formidable Riz Ahmed, remarqué dans le film NIGHT CALL) au coeur du système judiciaire, machine aveugle et implaccable. Pour ne pas finir boryé, ce dernier va se métamorphoser. Riz Ahmed incarne le côté tragique de cette histoire face à John Turturro (BARTON FINK) qui, sous le masque de l'incompétence, campe un fieffé roublard au cynisme libérateur. THE NIGHT OF, à partir du 30 octobre sur CANAL+ et disponible sur myCANAL et CANAL A LA DEMANDE.