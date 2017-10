Romain Duris sera Vernon Subutex !

La Création Originale CANAL+ annonce le tournage de la série VERNON SUBUTEX prévu au printemps 2018.

Adaptée du roman éponyme de Virgine Despentes, la série retracera les aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire mis à la rue à la recherche de ses amitiés perdues et interprété par Romain Duris. Produite par Juliette Favreul Renaud et Estelle Sanson pour 27.11 Production et par Emmanuel Daucé pour Tetra Media Fiction, cette adaptation de 9 épisodes de 30 minutes est écrite par Cathy Verney (Fais pas ci, fais pas ça) et Benjamin Dupas (Kaboul Kitchen, Dix pour cent) et réalisée par Cathy Verney.