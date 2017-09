En octobre sur CANAL+ SÉRIES

Le mois d'octobre va être chargé ! Des séries américaines à succès et leurs nouvelles saisons disponibles dans la foulée de leur diffusion américaine. C'est la promesse de CANAL+ SÉRIES depuis sa création ! Sortez vos agendas, on vous donne toutes les infos sur les prochaines séries à ne pas rater.

📆 THIS IS US | SAISON 2 - 1er octobre

Sortez les mouchoirs ! Forte de son énorme succès aux États-Unis (12 millions de fans ont suivi le dernier épisode de la saison 1), la série-phare de NBC qui a su renouveler avec brio le genre dramédie familiale, fait un retour très attendu pour sa deuxième saison.

La série événement sera diffusée À L’HEURE US à partir du 1er octobre, les dimanches à 20H50 (1 épisode/soirée). Le premier épisode sera disponible sur CANAL À LA DEMANDE et myCANAL dès le vendredi 29 septembre matin !

📆 YOUNG SHELDON | SAISON 1 - 2 octobre

Le duo Chuck Lorre et Steven Molaro, respectivement créateur et showrunner(2) de The Big Bang Theory, a encore frappé ! Il revient avec une nouveauté très attendue en cette rentrée sur la chaîne américaine CBS : un spin-off de leur série à succès centré sur la jeunesse du prodige Sheldon Cooper au Texas et raconté en voix-off par l'acteur Jim Parsons lui-même. Cette année-là, le jeune Shledon fait son entrée au lycée avec quelques années d'avance. Une situation pas évidente à son âge. Pour incarner le garçonnet, la production a misé sur un bonhomme de 9 ans, Iain Armitage, vu dans Big Little Lies.

Le pilote de YOUNG SHELDON sera diffusé le 2 octobre, puis à raison d’un épisode tous les lundis à partir du 6 novembre.

📆 THE BIG BANG THEORY | SAISON 11 - 2 octobre

Après le double mariage de Penny et Leonard, verra-t-on enfin Sheldon épouser Amy au cours de ces vingt-quatre nouveaux épisodes ? Le showrunner Steve Molaro fait monter la pression. La bande de geeks (et leurs amies) ont encore des aveux à nous faire…

La saison 11 de THE BIG BANG THEORY sera diffusée À L’HEURE US à partir du 2 octobre, les lundis à 22H15 (1 épisode/soirée), et disponible sur CANAL À LA DEMANDE.

📆 BROOKLYN NINE NINE | SAISON 5 - 2 octobre

L’extravagante bande de détectives du commissariat de Brooklyn est de retour pour une saison 5. Satire des traditionnels cop shows, la sitcom policière créée par Dan Goor et Michael Schur (PARKS & RECREATION) - déjà récompensée par deux Golden Globe – remet en selle l’officier Jake Peralta, campé par un désopilant Andy Samberg.

BROOKLYN NINE NINE sera diffusée À L’HEURE US à partir du 2 octobre à 22H55 (1 épisode/soirée), et disponible sur CANAL À LA DEMANDE et myCANAL.

📆 SCANDAL | SAISON 7 - 8 OCTOBRE

On avait quitté Olivia Pope plus déterminée, voire carnassière, que jamais. La saison 7 de cette série créée par Shonda Rhimes sera la dernière pour la reine de la communication de crise et ses gladiateurs en costume. Et l’arène du pouvoir dans laquelle ils évoluent leur réserve bien des chausse-trapes.

La saison 7 de SCANDAL sera diffusée À L’HEURE US à partir du 6 octobre, et disponible sur CANAL À LA DEMANDE et myCANAL.

ET AUSSI LA SAISON 4 DE THE LAST MAN ON EARTH...

Pour suivre toutes les infos des séries CANAL+, suivez-nous sur Facebook