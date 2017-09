Billions arrive le 12 octobre sur CANAL+

A New York, tous les coups sont permis. Billions, votre nouveau thriller financier débarque le 12 octobre sur CANAL+

Il est rare qu'une chaîne de télévision signe pour une saison 2 d'une série alors qu'elle vient seulement d'en diffuser les deux premiers épisodes (réalisés par Neil Burger, DIVERGENTE, L'ILLUSIONISTE, LIMITLESS). Showtime l'a fait en 2016 pour BILLIONS. Ce thriller financier est tout droit sorti de l'imagination de Brian Koppelman et David Lieven. Un duo de producteurs-scénaristes au telent bien côté au box-office, à qui l'on doit notamment LES JOUEURS, L'ILLUSIONISTE ou encore OCEAN'S THIRTEEN. Pour cette série, ils se sont adjoints les services d'un jeune et brillant journaliste financier du New York Times, Andrew Ross Sorkin, auteur d'un livre référence sur les rouages de Wall Street, TOO BIG TO FAIL. Mais c'est surtout le jeu tendu et pervers entre Damian Lewis (très loin ici du héris de HOMELAND) et Paul Giamatti (SAN ANDREAS, VERY BAD TRIP 2) qui fascine. Ils sont accompagnés d'impeccables seconds rôles. Mention particulière à Maggie Siff (MAD MEN, SONS OF ANARACHY) qui incarne l'ambivalente Wend Rhoades, l'épouse du procureur. Dans cette expressive et captivante partie d'échecs entre ceux deux mâles alpha, elle se révèle être une pièce majeure. Une saison 3 est attendue en 2018.

LE SYNOPSIS

Milliardaire parti de rien, Bobby "Axe" Axelrod est un symbole du rêve américain. Patron d'un puissant fonds spéculatif, il se retrouve dans la ligne de mire de Chuck Rhoades, procureur de l'Etat de New York, qui le suspecte de délit d'initié. Très vite, la confrontation entre le trouble et le séduisant homme d'affaires et l'intraitable homme de loi tourne à un jeu du chat et de la souris explosif, et de plus en plus personnel...

La saison 1 sera diffusée sur CANAL+ à partir du 12 octobre les jeudis à 21h et sera disponible en intégralité sur CANL+ à la demande et myCANAL.