Young Sheldon : l'enfance de The Big Bang Theory sera sur CANAL+ SÉRIES cet automne

Chaque légende a ses origines, chaque génie a un jour été un enfant… ou presque !

Il n’a que neuf ans mais il a déjà réponse à tout et rentre au lycée ! Avec son look de geek parfait et un sens de la répartie... précoce, le petit Sheldon Cooper ne passe pas inaperçu dans le Texas où il grandit. Alors que The Big Bang Theory entame sa onzième saison (début le 2 octobre sur CANAL+ SÉRIES), Chuck Lorre, le papa de la saga, promet encore de beaux moments de rire avec ce spin-off.

Diffusion du pilote le 2 octobre sur CANAL+ SÉRIES, puis un épisode tous les lundis à partir du 6 novembre.