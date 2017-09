THIS IS US saison 2 : La série phénomène est de retour le 1er octobre !

Préparez vos mouchoirs : la famille la plus touchante des États-Unis revient sur CANAL+ SÉRIES.

Ils ont fait pleurer des torrents de larmes à l’Amérique. Après le succès de la saison 1, la série a été nominée plusieurs fois aux Emmy Awards 2017, entre autre dans la catégorie de la meilleure série dramatique, deux fois dans la catégorie du meilleur acteur de série dramatique pour Sterling. K. Brown (Randall) et Milo Ventimiglia (Jack), et dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle de série dramatique pour Chrissy Metz (Kate).

Dan Fogelman, le créateur, signe une saison 2 en forme de jeu de piste avec des révélations très attendues, et un invité non moins attendu : Sylvester Stallone. Les fans peuvent d’ailleurs se réjouir une saison 3 est déjà annoncée par NBC.

This Is Us saison 2, à l’heure US sur CANAL+ SERIES tous les dimanches en VOST à partir du 1er octobre.

Épisode 1 dispo dès le 29 septembre sur myCANAL !