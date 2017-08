Nobel : un thriller entre la Norvège et l'Afghanistan le 9 septembre sur CANAL+

Découvrez un teaser de cette série unique en son genre, premier thriller d’espionnage et de guerre venu du Nord.

Vidéo : Nobel - - Teaser Nobel, une série thriller venue de Norvège à partir du 9 septembre sur CANAL+

La paix a toujours un prix. Telle est l’amère leçon de Nobel : Erling Riser est un courageux soldat des Forces Spéciales norvégiennes basées en Afghanistan. De retour à Oslo, entouré de sa famille et de ses amis, sa mission le poursuit et il devient rapidement le pion d’un mystérieux complot politique...

Réalisé par Per-Olav Sørensen (Heavy Water War), Nobel captive avec sa narration complexe et son approche très sensible de la guerre. Les multiples retours en arrière alimentent l’intrigue au fur et à mesure que la tension monte à Oslo. Les scènes hyperréalistes interrogent aussi bien le métier de soldat, les tiraillements entre les choix sur le terrain et la vie « normale » dans son pays, que le bien-fondé des interventions militaires ou le deuil.

L’intrigue politique qui se dessine au fil des épisodes brosse un portrait étonnant de la realpolitik d’un pays qu’on imagine pacifique et au-dessus de tout reproche. Aksel Hennie (Seul sur Mars) incarne avec subtilité le personnage principal d’Erling, aussi émouvant qu'abîmé par la guerre et ses nombreux dilemmes.

8 épisodes de 45 minutes.

2 épisodes par soirée à partir du samedi 9 septembre, en VF.