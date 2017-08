NOX : La nouvelle Création Originale CANAL+

En tournage depuis cet été, la nouvelle Création Originale CANAL+ avec Nathalie Baye sera diffusée début 2018.

Lorsque sa fille Julie disparaît dans les sous-sols de Paris sans laisser de trace, Catherine Suzini (nathalie Baye) est persuadée qu'elle seule pourra la retrouver. Ancienne flic, à la retraite jusqu'à la dérive, elle devra se résoudre à faire équipe avec Raphaël, le coéquipier de sa fille. Ensemble, ils vont quitter la surface et s'enfoncer dans les tréfonds de Paris pour se lancer dans une course terrifiante et effrénée aux allures de descente aux enfers...

Une série de 6 épisodes de 52 minutes sur une idée originale de Fred Cavayé

Ecrite par Quoc Dans Tran et Jérôme Fansten

Réalisée par Mabrouk et Merchi

Produite par Isabelle Degeorges et Damien Couvreur pour Gaumont

Avec Nathalie Baye, Malik Zidi, Maïwenn, Frédéric Pierrot, Valérie Donzelli, Lubna Azabal, Noémie Lvosky, etc.

Premières images sur le tournage de NOX