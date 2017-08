La Création Originale CANAL+ : Saison 2017/2018

Ce qui vous attend pour la saison 2017/2018 sur CANAL+. Des nouveautés et des suites très attendues au programme de cette rentrée...

Vidéo : La Création Originale CANAL+ en 2017-2018 Engrenages - Nouvelle Enquête, Versailles Saison 3, Baron Noir Saison 2, Nox et Paris, etc. : tout ce qui vous attend dès la rentrée sur CANAL+ !

ENGRENAGES - NOUVELLE ENQUÊTE - Septembre 2018

Le 2ème DPJ est appelé sur une scène de crime exceptionnelle : Un tronc humain retrouvé dans un tas d’encombrants dans le 20ème arrondissement. Une enquête éprouvante et complexe démarre alors que chacun recherche sa place au sein du groupe avec l’arrivée d’un nouveau commissaire. L’enquête les mène dans une banlieue-nord où le commissaire Herville a été muté. Ils vont mettre à jour corruption et achat de paix sociale dans un quartier rongé par la délinquance et la pauvreté. Corruption qu’affrontent également de leur côté Roban et Joséphine alors qu’ils vivent des épreuves intimes inattendues. Une nouvelle saison placée sous le signe de la corruption, et toujours une grande saga de personnages, dont on poursuit les évolutions intimes et les parcours, dans leurs questionnements et leurs noirceurs.

12 épisodes de 52 minutes

PARIS ETC. - NOUVELLE SÉRIE - Automne 2017

Cinq femmes. Et Paris.

Cinq façon d’être, de pleurer, de hurler de rire, de rater le bus, de serrer les dents, de jouir, de ne pas jouir, de boire trop, de grandir, de résister, de faire un enfant ou pas, de ne pas vouloir rentrer chez soi…

Cinq façons d’aimer.

Cinq héroines du quotidien qui traversent Paris, depuis la rentrée des classes jusqu’aux vacances de Noël.

Chronique sur cinq femmes d’âges et d’horizons différents qui vivent à Paris. Des histoires de vie moderne racontées avec humour et poésie.

8 épisodes de 52 minutes

BARON NOIR - SAISON 2 - Premier semestre 2018

Pour "sauver la République", Amélie Dorendeu, candidate à l'élection présidentielle, suit la stratégie très risquée de Philippe Rickwaert, tout juste sorti de prison et contraint à être un conseiller quasi clandestin, dans l'attente de son procès. Mais la courte victoire d'Amélie et les divisions du pays engendrent une crise institutionnelle sans précédent. Le seul génie tactique de Rickwaert réussira-t-il à concilier l'inconciliable ? Ou, au contraire, lui faudra-t-il cette fois assumer son propre destin et révéler ainsi la vraie nature du baron noir ?

8 épisodes de 52 minutes

VERSAILLES - SAISON 3 - Premier semestre 2018

Après avoir mis fin à l’Affaire des poisons et gagné la guerre contre la Hollande, Louis ne cesse d’affirmer sa puissance et son audace. Il veut assainir Paris, sécuriser les frontières du pays, étendre son empire à l’Espagne et développer sa politique coloniale de l’autre côté de l’Atlantique. Mais ses ambitions ont un coût, et le peuple est las de payer : la révolte populaire ne tarde pas à gronder, alors même que Louis se heurte à de nouveaux défis au coeur de Versailles.

10 épisodes de 52 minutes

NOX - NOUVELLE SÉRIE - Premier semestre 2018

Lorsque sa fille Julie disparaît dans les sous-sols de Paris sans laisser de trace, Catherine Suzini (nathalie Baye) est persuadée qu'elle seule pourra la retrouver. Ancienne flic, à la retraite jusqu'à la dérive, elle devra se résoudre à faire équipe avec Raphaël, le coéquipier de sa fille. Ensemble, ils vont quitter la surface et s'enfoncer dans les tréfonds de Paris pour se lancer dans une course terrifiante et effrénée aux allures de descente aux enfers...

6 épisodes de 52 minutes