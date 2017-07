CANAL+ lance le développement d'une série avec Joann Sfar !

Nouvelle Création Originale, Monster’s Shrink sera l’adaptation de l’Éternel, roman de l’auteur

Joann Sfar et Antoine Delesvaux , César du meilleur film d’animation en 2012 pour Le Chat du Rabbin

Après la BD, les romans et les films, le talentueux Joann Sfar s’attaque à une autre forme de création ! Avec les films Gainsbourg : Vie héroïque et Le Chat du rabbin, tous les deux récompensés d’un César, l’auteur a déjà montré qu’il excellait dans la transposition de son univers si singulier à l’écran.

Les 8 épisodes de 60 minutes de Monster’s Shrink suivront l’enquête et les multiples aventuires de la psychanalyste new-yorkaise Rebecka Broke, dont le mari a été retrouvé mort dans leur villa du sud de la France.

Ne croyant pas à la version officielle du suicide Rebecka débarque à Antibes pour découvrir la vérité. Sur la tombe de son mari, elle rencontre l’intrigant Ionas, vampire d’Europe de l’Est mais aussi intellectuel et bricoleur surdoué. Rebecka accepte de le prendre comme patient, comprenant que cet énergumène pourrait bien être lié à la mort de son mari… Mais pour avoir accès au savoir occulte de cette créature torturée, Rebecka devra analyser non seulement Ionas, mais aussi tout une ribambelle de créatures monstrueuses…

« Je suis très impatient de travailler pour CANAL+ avec RED Production Company sur cette série, ma première fiction internationale. Le fait de confronter le personnage principal, Rebecka, au réveil de ce monde parallèle et de voir mes vampires prendre ainsi vie est quelque chose de terriblement excitant. Nous allons entièrement revisiter le genre du film de vampires ». a déclaré Joann Sfar.

La série sera tournée en langue anglaise, et produite par Jemma Rodgers et Nicola Schindler pour RED Production Company (Happy Valley, The Five), filiale de STUDIOCANAL.