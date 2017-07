Halt And Catch Fire : Dernière saison le 23 août sur CANAL+ SÉRIES.

Suite et fin de l'histoire des origines du World Wide Web.

La fin de la saison 3 laissait présager de nombreux changements. Donna était alors très inspirée, mais ses projets pour le futur du net n’étaient pas pour plaire à tout le monde. Le trailer de cette dernière saison s’inscrit dans une tonalité (déjà) un peu nostalgique. Une nouvelle venue incarnée par l’actrice Anna Chlumsky (Veep), intègrera la bande de Gordon.

« Il y a six ans, AMC a parié sur un projet passionné et les deux jeunes gars inexpérimentés derrière. En conséquence, nous avons pu tenter l’aventure créative de notre vie et raconter une histoire qui, en quatre saisons, est devenue quelque chose de plus grand que juste la somme des épisodes.” ont déclaré les co-créateurs et producteurs exécutifs Christopher Cantwell et Christopher C. Rogers.

« L’essentiel "Halt and Catch Fire" a toujours été à propos de comment les gens font les choses, mettent d’eux-mêmes dans ce qu’ils créent. Aux côtés de notre casting exceptionnel, notre équipe d’écriture, nos producteurs et partenaires, nous n’aurions pas pu être plus heureux de partager les dix derniers épisodes de cette belle œuvre que nous avons créé ensemble. »

Halt and Catch Fire saison 4, le 23 août à l’heure US sur CANAL+ SÉRIES.