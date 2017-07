STUDIO+ : Biarritz Surf Gang, la folle histoire du surf français

Images d'archives et animations sont mêlées pour dresser le portrait d'une génération de surfeurs... La série idéale pour électriser votre été !

Dans les années 80, La Bande de la Grande Plage est constituée de jeunes un peu marginaux qui ne vivent que pour leur passion, le surf, hors des règles, hors des normes, hors des lois. Ces « surf bums » sont obsédés par les vagues. Mais une fois à terre, ils vivent pour un tsunami d’excès en tous genres, dévorés par l’alcool, la baston, la drogue, le sexe… « Ce qu’on préférait, c’était foutre le bordel partout où on passait ».

La Bande écume les plages : Maroc, Espagne, Australie, Hawaï, Canaries… A chaque virée, ils raflent tous les titres... même en surfant stone. Leur insouciance détonne, leurs performances étonnent, mais avec leur mode de vie « no limit », ils sont rapidement exclus des compétitions officielles et si certains gagnent le sommet des tableaux, d’autres sombrent dans l’excès.

Pierre Denoyel et Nathan Curren sont les héritiers de cette bande de la grande plage : surfeurs depuis leur plus tendre enfance, ils ont grandi avec les succès et les anecdotes des anciens pour exemple… Le jour où ils déterrent des heures d’images en Super 8 dévoilant le quotidien de leurs ingérables aînés, ils décident de réunir ces légendes devant leur propre caméra.

Biarritz Surf Gang mêle d’authentiques images d'archives commentées par Nabo, un des membres de La Bande, des séquences d’animation, et des interviews de surfeurs mythiques, dont Laird Hamilton. Ensemble, ils retracent l’histoire insensée de l’avènement du surf en France.

