Vinyl : la série culte de Martin Scorcese commence le 3 juillet sur CANAL+

Branchez les amplis et montez le son : l’été sera rock sur CANAL+ !

La série s’ouvre sur le personnage principal Richie Finestra, producteur de rock, en train de prendre de la drogue dans sa voiture. Le moment n’est pas flatteur, on sent l’homme épuisé, en proie à des doutes... Cette soirée finit plutôt bien dans un concert euphorisant. Vinyl c’est le portrait vibrant, chatoyant du New-York des années 70 et de tous les mouvements musicaux qui animaient la ville. Richie Finestra navigue entre tous les univers tendant son oreille avisée pour dénicher le prochain gros coup qui va faire chavirer l’industrie. Malgré son talent, sa maison de disques connait des difficultés…

Des personnages hauts en couleurs joués par des acteurs inspirées portent génialement cette série réalisé par Martin Scorcese, produite par Mick Jagger, écrite par un ancien des Soprano, Terence Winter. Vinyl est un spectacle aussi étourdissant que si c’était un live!

Deux épisodes tous les lundis sur CANAL+ à partir du 3 juillet.