FLOWERS : huis-clos dans une famille anglaise complètement déjantée

Une série à l'humour loufoque et acide comme les Anglais en ont le secret !

Mini-série de 6 épisodes de 26 minutes, FLOWERS dépeint le quotidien de la très particulière famille Flowers. Maurice, le père qui écrit des livres pour enfants, est dépressif. Shun, l’assistant japonais (et esclave de la famille) l’aide pour les illustrations. Le couple que forme Maurice avec l’hystérique Deborah, est au bord de l’explosion. Cette épouse complètement névrosée est interprétée par l’actrice Olivia Colman (BROADCHURCH, THE LOBSTER), récompensée cette année d'un Golden Globe du Meilleur Second Rôle pour la série THE NIGHT MANAGER. Les jumeaux Flowers ont 25 ans, et vivent encore chez papa et maman. Donald l’inventeur minable et Amy la musicienne introvertie, se détestent et ils mettent le pire d’eux-mêmes dans le duel quotidien d’injures et de coups bas qu’ils se livrent.

Le décor de la campagne anglaise renforce cette folie collective, car ce n’est pas les quelques voisins tout aussi dingos qui vont servir de garde-fous à la famille Flowers. Ce microcosme de verdure est l’écrin idéal pour mélanger humour noir et esthétique nostalgique.

FLOWERS a été crée, écrite et réalisée par Will Sharpe (SHERLOCK) qui interprète Shun. La série brouille les frontières entre les genres, flirtant avec le grotesque tout en ménageant assez d’espace pour que se révéle la touchante fragilité des personnages.

Diffusion les lundis 3 et 10 juillet sur CANAL+ SÉRIES, 3 épisodes par soirée.