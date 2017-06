Crashing : La plus folle colocation de Londres s'installe le 19 juin sur CANAL+ SÉRIES

On a la solution pour vivre à Londres sans payer un loyer exorbitant : devenez gardien-résident !

Une bande de (presque) trentenaires complétement déjantés cohabite dans un hôpital désaffecté. Lulu débarque à l’improviste pour retrouver son vieil ami Anthony, en couple avec Kate un brin maniaque de l'organisation et qui ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée de cette amie si exubérante! Sam le sale gosse coureur de jupon a bien du mal à se remettre de la mort de son père et compte de plus en plus sur Fred, qui s'attache à lui. Melody la française poursuit un collègue quinqua en plein divorce de Kate.

Cette série en 6 épisodes (de 25 minutes) a été écrite et réalisée par Phoebe Waller-Bridge, qui joue aussi le rôle de l’hilarante Lulu. La talentueuse jeune femme s’est illustrée pendant le Festival Séries Mania 2017 avec son nouveau projet, la série Fleabag.



Les 3 premiers épisodes seront diffusés le lundi 19 juin à 20h50 sur CANAL+ SÉRIES, et sont déjà disponibles dans myCANAL.