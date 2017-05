Casual Saison 3 à l'heure US, à partir du 24 mai.

Jamais 2 sans 3 ! Mais cette saison 3 pourrait bien remettre en question le mode de vie casual de l'attachant trio .

C’est parti pour 13 épisodes de dialogues émouvants et piquants ! Et le premier épisode de cette nouvelle saison amène son lot de bouleversements: La mort de Charles a des conséquences surprenantes, Valerie décide de se prendre en main en quittant le trio qu’elle formait avec Laura et Alex. Elle se dit prête à expérimenter de nouveaux partenaires, à changer de job et à assouvir ses passions…

Les trois premiers épisodes à l'heure US, mercredi 24 mai à 22h15.