Le Bureau recrute : le vrai concours qui a inspiré le jeu...

Dans un soucis de précision, CANAL+ s’est associé avec Alkindi pour lancer un concours de cryptologie digne des méthodes de recrutement.

Alkindi, c'est quoi ? C’est un concours de cryptologie organisé par deux associations, Animath et France-ioi. Les deux associations promeuvent respectivement une pratique ludique des mathématiques pour les plus jeunes et la découverte de la programmation et des techniques algorithmiques.

Lancé en 2015 avec la DGSE, le premier concours s'adressait uniquement aux élèves de seconde et a reçu 17 000 participants au premier tour. La seconde édition lancée en décembre 2016 s'est élargi aux collégiens de 3e et 4e.

Le concours (entièrement gratuit) s’organise en trois tours et une finale. Les 50% des meilleurs candidats passent au 2e tour, le 3e tour est similaire, et la finale se fait avec les 10 meilleures équipes, sur papier. Les équipes sont de 2 à 4 élèves.

Cette année la finale se tiendra le 17 mai 2017 à Paris. L’initiative a pour très sérieux partenaires le Ministère de l’Éducation Nationale et bien sûr la DGSE, son organisation est saluée par de nombreuses universités françaises.

Pour plus d’informations ou pour vous entraîner, rendez-vous sur le site d’Alkindi : http://www.concours-alkindi.fr

Et vous avez jusqu'au dimanche 14 mai pour participer au jeu-concours "Le Bureau recrute" : http://www.lebureaurecrute.fr