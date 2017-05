Baron Noir Saison 2 : le tournage a commencé

En tournage depuis le 3 mai jusqu’au 13 juillet puis du 31 juillet au 13 octobre à Bordeaux, Dunkerque et Paris.

Au casting, on retrouve toujours le duo Kad Merad et Anna Mouglalis, mais aussi Astrid Whettnall, Hugo Becker. Ils sont rejoint dans cette nouvelle saison par Pascal Elbé, François Morel et Patrick Mille.

Le Pitch :

Pour « sauver la République », Amélie Dorendeu, candidate à l’élection présidentielle, suit la stratégie très risquée de Philippe Rickwaert, tout juste sorti de prison et contraint à être un conseiller quasi clandestin, dans l’attente de son procès.

Mais la courte victoire d’Amélie et les divisions du pays engendrent une crise institutionnelle sans précédent. Le seul génie tactique de Rickwaert réussira-t-il à concilier l’inconciliable ? Ou, au contraire, lui faudra-t-il cette fois assumer son propre destin et révéler ainsi la vraie nature du baron noir ?

Produite par Kwaï, créée et écrite par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon et réalisée (épisodes 1 à 4) par Ziad Doueiri.

Bientôt sur CANAL+