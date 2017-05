STUDIO+ : Ø, assassinat sauvage sur une île danoise

Nouvelle série courte de Studio+, Ø vous entraîne dans une enquête policière à huis-clos sur une petit île aussi belle qu’inquiétante… Quels sont les noirs secrets de ses habitants?

Suite à une bavure, la policière Ella Mikkelsen est envoyée en exil de Copenhague sur une petite île qu’elle hait. À peine arrivée, le meurtre mystérieux d'une jeune femme lui offre l’opportunité de prouver à nouveau sa valeur et peut-être retourner sur le continent. Mais quand une femme est retrouvée morte sur une île où tout le monde se connaît, tout le monde a forcément l'air coupable...

Par la qualité de ses acteurs, ses plans de paysages magnifiques et son intrigue passionnante, Ø (N.B : Prononcez « Euh ») est une pépite du genre.

Casting

Réalisé par Kasper Torsting

Avec :

Joanna Christie

Søren Pilmark

Nanna Blondell

John Newman

On peut remarquer la participation du musicien John Newman, plus connu pour ses tube Love Me Again, et Blame (avec Clavin Harris). Il joue le rôle d’un artiste en quête d’inspiration. Il a composé le titre Higher Than Life spécialement pour la série.

