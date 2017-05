TWIN PEAKS la série événement sur CANAL+ à partir du 22 mai.

Le nouveau TWIN PEAKS de David Lynch et Mark Frost sera diffusé le 21 mai sur SHOWTIME et en H+24 sur CANAL+. Tout recommence...

L’agent Dale Cooper est de retour… L’intrigue reprend vingt-cinq ans après dans la petite ville pittoresque du nord-ouest des États-Unis. Les habitants de Twin Peaks avaient été choqués par le meurtre la « reine du lycée », Laura Palmer. « Rendez-vous dans vingt-cinq ans. » ces mots prophétiques de la victime se concrétisent enfin sur vos écrans en 18 parties de 52 minutes.

Un casting exceptionnel

Vous retrouvez de nombreux acteurs emblématiques de la série dans le nouveau TWIN PEAKS, dont Kyle MacLachlan (Golden Globe® pour son interprétation de l’agent fédéral Dale Cooper). Mais ils seront aussi rejoints par de nouveaux acteurs parmi lesquels Naomi Watts, Monica Bellucci, Jim Belushi et Tim Roth.

La série sera diffusée sur SHOWTIME aux États-Unis le 21 mai et dès le 22 mai sur CANAL+ et le 23 mai CANAL+SÉRIES. Les parties 1 et 2 du nouveau TWIN PEAKS seront exceptionnellement présentées au Festival de Cannes.

L’accord CANAL+ et CBS

L’acquisition de cette série s’inscrit dans le cadre d'un accord global entre le Groupe CANAL+ et CBS Studios International. Cet accord concerne en particulier la chaîne SHOWTIME, CANAL+ devient ainsi la référence française des séries de la chaîne américiaine. Cela comprend l’exclusivité des droits sur Dexter, Nurse Jackie, Ray Donovan, The Affair, Californication… et pleins d’autres nouveautés à découvrir bientôt !