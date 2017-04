Séries Maniaques : CANAL+ SÉRIES soigne vos névroses sériphiles

En plus d’une programmation spéciale pendant le Festival Séries Mania, CANAL+ SÉRIES vous a préparé une petite surprise…

Les séries nous rendent tous un peu fous, elles ont pris tellement d’importance que l’on pense (ou on oublie) sa vie pour elles ! CANAL+ SÉRIES s’associe à Studio Bagel pour vous proposer une drôle de thérapie de groupe dans le cabinet Marion Seclin. 4 épisodes, 4 névroses que tous les sériphiles connaissent… A découvrir bientôt sur votre chaîne de séries préférée, et aussi sur Youtube et Dailymotion. Avec la participation de Nicolas Berno et Yes Vous Aime.