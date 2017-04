CARDINAL une enquête canadienne glaçante le 1er mai sur CANAL+.

Plus de Séries - Episode 23

Cette semaine l'invité d'honneur est le comique canadien Sugar Sammy qui détaille ses goûts séries avec son délicieuse malice. Au sommaire également, un militant d'Act Up Paris commente le réalisme de la série When we rise et les réalisateurs d'Engrenages, Le Bureau des Légendes et de Guyane expliquent leur rôle dans la production des épisodes.