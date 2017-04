CANAL+ SÉRIES une programmation spéciale pour le festival Séries Mania !

Partenaire de la huitième édition du festival Séries Mania, CANAL+SÉRIES vous propose une grille de programmes exceptionnelle du 13 au 23 avril. Vous pourrez revoir vos programmes préférés et... découvrir une sélection de nouvelles séries originales!

LES EXCLUS

EL MARGINAL

Grand Prix du festival Séries Mania 2016, cette plongée hyperréaliste dans le milieu carcéral argentin distille un suspense haletant. Juan Minujin tient le rôle de l'infiltré trahi par les siens et qui devra enquêter seul au milieu des criminels, sans aucune protection.

Les deux premiers épisodes en avant-première sur CANAL+SÉRIES le vendredi 14 avril à partir de 20H50.

NOBEL

À la fois drame familial, thriller politique et récit d’espionnage, cette série norvégienne ambitieuse réussit un mélange des genres original. Elle suit le retour d’Afghanistan d’un soldat norvégien qui se retrouve au cœur d’une stratégie de politique internationale dont les enjeux le dépassent… Peut-on gagner la paix sans se compromettre ?

Les deux premiers épisodes en avant-première sur CANAL+SÉRIES le vendredi 14 avril à partir de 22H30.

TABOO

1814 - James Deleany revient à Londres alors qu’on le croyait mort en Afrique. Le précieux héritage que cet aventurier mystique reçoit déchaîne les passions les plus obscures… Imaginé par Tom Hardy et son père l’écrivain Chips Hardy, coproduit par Ridley Scott (Peaky Blinders, Locke) et co-crée par Steven Knight (Peaky Blinders)... un cocktail explosif!

Les deux premiers épisodes le samedi 15 avril à 20h50.

FEUD

Cette édition se terminera en beauté sur Feud nouvelle création de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story). Cette première saison met en scène la rivalité farouche entre les stars hollywoodiennes Joan Crawford (Jessica Lange) et Bette Davis (Susan Sarandon). Rythmée par les coups bas des deux divas, cette série dépeint l’envers du décor d’un Hollywood hypocrite et superficiel.

Les deux premiers épisodes dimanche 23 avril à 22h30.

FINS DE SÉRIES

"Une des raisons principales pour lesquelles les derniers épisodes de séries déçoivent souvent les fans, c’est qu’au fond ils semblent artificiels : une série n’est pas faite pour s’arrêter". Cette phrase écrite par une journaliste du site IndieWire, résume parfaitement toute l'ambition de ce documentaire réalisé par Olivier Joyard : explorer la question ô combien délicate pour les fans et les scénaristes des derniers épisodes d'une série.



Mardi 18 avril à 20h50.

LES MARATHONS

La saison 3 du Bureau des Légendes arrive bientôt, et elle fait partie de la sélection 2017 du festival ! Pour l'ouverture du festival le 13 avril, rediffusion de la saison 2. Profitez-en pour réviser les aventures de Malotru! La nuit se poursuivra avec une nuit consacrée à The Leftovers saison 2 dont la saison 3 fera aussi l’ouverture de Séries Mania 2017.

Le lendemain le 14 avril, le marathon mettra False Flag à l'honneur (prix du Public en 2015). Vous pourrez cultiver le flegme anglais avec une journée spécial Britain le samedi 15 avril, avec London Spy, Catastrophe et Crashing. Le reste de la semaine sera riche en émotions avec la rediffusion en journée de la saison 6 d'Homeland (dimanche 16 avril), Gomorra saison 2 (lundi 17 avril), Show Me Hero (mardi 18 avril), The people V. O.J Simpson (mercredi 19 avril), 22.11.63 (jeudi 20 avril), When we rise (vendredi 21 avril)... Mais aussi The Catch saisons 1 et 2, Scandal saison 6, You're the worst saison 3, This is us, Shameless saison 7 et American Crime saison 3.

Retrouvez la création originale de CANAL+SÉRIES avec une soirée Versailles le 16 avril, Working Girls (du 16 au 21 avril) et les deux premiers épisodes de Jour Polaire (jeudi 20 avril).

Samedi 22 avril juste avant la clôture du festival, une journée spéciale comédie vous attend avec la saison 4 de Brooklyn 99, la saison 2 de Casual et Trial&Error.