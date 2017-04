YOU'RE THE WORST - Une saison 3 pour le meilleur et pour le rire

L'anti-romcom est de retour le 3 avril sur CANAL+ SÉRIES.

Stephen Falk (WEEDS, ORANGE IS THE NEW BLACK) imagine une troisième saison d’aventures pour les amoureux les plus déjantés de Los Angeles. Lui est écrivain égocentré et elle agent de trois rappeurs. Au royaume désenchanté de L.A., les soirées et les excès sont plus la règle que l’exception et les sentiments n’existent que dans les films. Malgré leur attitude blasée et tout leur cynisme, Jimmy (Chris Geere) et Gretchen (Aya Cash) sont emportés par ce qui ressemble à une romance… Vivre ensemble ? Peut-être, mais pas comme tout le monde. Ne pas rentrer dans la norme devient un art pour ces célibataires réfractaires, un combat de tous les instants.

Rangez vos mouchoirs, Jimmy et Gretchen ne se sont toujours résolus à devenir un couple avec pavillon et labrador… Dans cette nouvelle saison, l’actrice Samira Wiley (ORANGE IS THE NEW BLACK) jouera le rôle de Justina Jordan, la psy de Gretchen.

Alors, prêts pour cette routine chaotique de gags et de doutes ? La quatrième saison est déjà en tournage…

YOU’RE THE WORST Saison 3 tous les lundis sur CANAL+ SÉRIES et sur myCANAL.