This Is Us revient en VF/VOST à partir du 6 avril sur CANAL+

This Is Us : la série phénomène qui nous rapproche revient en VF/VOST le jeudi 6 avril sur CANAL+

Jack (Milo Ventimiglia), Randal (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley) et Kate (Chrissy Metz) ont pour point commun d’être nés le même jour. Mais ils en ont d’autres… C’est autour de ces quatre personnages, de leur vie familiale, professionnelle et de leurs questionnements existentiels que tourne cette série. Elle s’amuse à croiser leurs chemins et leurs destins de manière inattendue, au fil de 18 épisodes addictifs. On s’immisce progressivement dans la vie de ces individus et celle de leur famille, et on assiste, systématiquement bouleversé, aux épreuves que traverse chacun.

Ce drama choral doit d’abord son succès à son écriture, d’une grande justesse. Puis à son humour, mordant, mais aussi à la qualité de son interprétation. Un cocktail qui lui donne ce supplément d’âme qui la distingue des autres et en a fait un véritable phénomène aux États-Unis. De par ce succès, deux saisons supplémentaires ont déjà été commandées.

Créée et écrite par Dan Fogelman (CRAZY STUPID LOVE, RAIPONCE), THIS IS US a été élue meilleure nouveauté de la rentrée par Entertainment Weekly. Elle a réuni chaque semaine toute l’Amérique devant sa télé, son audience progressant de semaine en semaine sur NBC. Prix de la meilleure nouvelle série aux Critics’ Choice Television Awards 2016 (Most Exciting New Series) et aux People’s Choice Awards 2017 (Favorite New TV Drama), THIS IS US collectionne les nominations et les prix dans de nombreux festivals internationaux. Son épisode pilote a reçu celui du meilleur montage décerné à David L. Bertman par l’American Cinema Editors.

This Is Us sera diffusée en VF/VOST à partir du jeudi 6 avril à 20h55 sur CANAL+