Shameless Saison 7 en VF à partir du 29 mars sur CANAL+ SÉRIES

Les tribulations de la famille Gallagher n'en finissent pas... Retour de la famille américaine la plus déjantée en VF le 29 mars !

Après un long séjour dans le coma, Frank Gallagher se réveille à l’hôpital, étonné qu’aucun des membres de sa famille n’ait cherché à le retrouver. Il ne va pas tarder à se prendre une claque de la part de ceux qu’il considérait pourtant comme sa famille indéfectible. De son côté, Debbie (Emma Kenney) n’assume pas le fait de devoir élever sa petite Franny dans la pauvreté, et se tourne vers des solutions illégales pour pallier ses problèmes d’argent… Ayant accompli avec succès sa cure de désintoxication, Lip (Jeremy Allen White) est désormais déterminé à rester sobre… Carl (Ethan Cutkosky) découvre qu’il n’est pas circoncis et cela lui pose un gros problème…

Surfant sur des critiques et des audiences au beau fixe, la série décomplexée sur la famille déjantée des Gallagher continue d’avancer. Oscillant entre gravité et légèreté, audace et tendresse trash, la famille la plus perchée du petit écran continue de vivre de nouvelles aventures hors du commun. Évidemment, des turbulences sont à prévoir.

Créée par John Wells (ER, THE COMPANY MEN) et Paul Abbott (CLOCKING OFF, INSTINCT), cette série à succès fait écho à la l’enfance extrêmement difficile de ce dernier. On ne peut qu’admirer la réalisation, portée par des acteurs de haut rang tels que William H. Macy (BLOOD FATHER, FARGO, ERNEST & CÉLESTINE) et Emmy Rossum (LE FANTÔME DE L’OPÉRA, INSIDE)

Shameless Saison 7 VF sera diffusée à partir du mercredi 29 mars à 20h50 sur CANAL+ SÉRIES