Versailles, un rayonnement international

La même scène doublée en plusieurs langues illustre parfaitement l'ampleur mondiale du phénomène Versailles !

Hier soir, Banijay Right a reçu pour Versailles le prix de l'export fiction 2017, ce qui vient confirmer le rayonnement de la série à l'international.

La série a d’ores et déjà été vendue dans plus de 135 pays, parmi lesquels des territoires majeurs comme les États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, les pays scandinaves, la Belgique, la Russie, la Pologne, l’Australie, le Brésil et l’ensemble des pays d’Amérique latine.

Dans cette scène, on s'aperçoit que Louis XIV est capable de parler dans bien des langues :)



VERSAILLES a collectionné les records d’audience sur son passage, comme sur BBC Two, au Royaume-Uni, réalisant la meilleure audience de la chaîne depuis 2010 pour une série d’acquisition, avec trois millions de téléspectateurs et une part d’audience deux fois supérieure à la moyenne habituelle de la case.

Aux États-Unis, la série représente le meilleur lancement jamais réalisé sur Ovation, la chaîne des arts, où elle figure par ailleurs dans le top 10 des programmes les plus téléchargés depuis l’origine de la chaîne.

Le succès était également au rendez-vous en Allemagne, sur Sky Deutschland, avec un gain de 62 % par rapport à la moyenne de la case, ainsi qu’en Belgique francophone (troisième meilleure audience de fiction depuis deux ans sur La Deux) et en Belgique flamande (meilleure audience de l’année pour une série en costumes sur Één), ou encore en Espagne (meilleure audience de la période sur Movistar+, tous genres et cases confondus)…

La nouvelle saison arrive (en France) le lundi 27 mars sur CANAL+ et la saison 1 est toujours disponible en intégralité sur CANAL+ A LA DEMANDE et myCANAL.