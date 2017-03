À découvrir en mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

En mars, c’est un palmarès des meilleures séries du moment et de celles à venir qui vous attend sur CANAL+ SÉRIES. Zoom sur votre programme !

On continue d’apprécier le très bon cru des séries 2017, entamé dès janvier avec de très grosses productions. Côté séries à l’heure US depuis janvier, on continue d’apprécier la bouleversante saison 1 de THIS IS US, la captivante saison 6 de SCANDAL, la palpitante saison 6 de HOMELAND et la drôlissime saison 10 de THE BIG BANG THEORY.

Sans oublier les diffusions VF débutées en février : ACQUITTED saison 2, HALT AND CATCH FIRE saison 3 et RAY DONOVAN saison 4 !

Nous voilà maintenant au mois de mars, marqué de nouveau par un renforcement de votre offre série. De quoi satisfaire les plus sériephiles d'entre vous... Le 1er mars, vous avez eu l’opportunité unique de visionner parmi les premiers la mini-série événement WHEN WE RISE (à voir et revoir sur myCANAL et CANAL À LA DEMANDE) qui retrace le combat contemporain de la communauté LGBT. Mais la cavalerie est encore à venir : à l’heure US on attend THE AMERICANS saison 5, THE LAST MAN ON EARTH saison 3 (partie 2), AMERICAN CRIME saison 3, THE CATCH saison 2, et enfin TRIAL & ERROR !

Enfin, ont débuté ou débuteront prochainement en VF : VIKINGS saison 4 (partie 2), SHAMELESS saison 7, et YOU’RE THE WORST saison 2 !

