CANAL+ annonce l'acquisition de The Spy, la série historique d'espionnage

Nouvelle acquisition : The Spy, la série historique d'espionnage bientôt sur CANAL+ !

CANAL+ est heureux d’annoncer le préachat de la série THE SPY, produite par Alain Goldman (LA RAFLE, L'ENQUÊTE CORSE) pour la société de production Légende et écrite et réalisée par Gideon Raff (HOMELAND) Cette acquisition sera diffusée en exclusivité sur CANAL+ pour la France.

THE SPY raconte l'histoire vraie d'Eli Cohen. Cet agent israélien avait infiltré les plus hauts niveaux militaires et politiques de la Syrie dans les années 1960. Entre 1950 et 1960, il mène plusieurs missions en Égypte et en Syrie pour rapporter des informations aux services d'espionnage d'Israël. Alors qu'il tentera de devenir président de la Syrie, son passé remontera à la surface à la suite d'une investigation des services de contre-espionnage égyptiens. Il sera arrêté, condamné puis pendu sur une place publique de Damas le 18 mai 1965. Cette série historique d'espionnage sera composée de 6 épisodes de 52 minutes chacun.

Bientôt sur CANAL+