Trial & Error à partir du 20 mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres… Ici c’est bien les déboires de Larry Henderson qui nous font rire !

Larry Henderson (John Lithgow) est un professeur de poésie quelque peu excentrique… Accusé d’avoir assassiné sa femme, l’avocat Josh Segal (Nick D’Agosto) et son équipe sont engagés pour le défendre. Un hic cependant : si l’accusé peut nous paraître lunatique, ce comité censé préparer sa défense semble également tout aussi déjanté ! Et ce n’est pas le manque d’expérience de son jeune avocat tout droit sorti des bancs de la fac qui va arranger la situation.

Extrêmement drôle, TRIAL & ERROR est portée par des personnages loufoques : Anne (Sehrri Shepherd), la joyeuse assistante qui a toujours plein de questions, oublie aussitôt le nom et le visage de son interlocuteur. Dwayne (Steven Boyer), ouvert et disponible, n’est franchement pas futé. Bref, une équipe de bras cassés chargée de défendre un professeur Tournesol que tout accuse. Josh, dont le fait d’armes est d’avoir remporté le plus grand nombre de victoires au sein du bureau des inspecteurs de la santé de la ville de New York, est-il vraiment prêt à relever le défi ?

TRIAL & ERROR surfe sur la mode des « True Crime », les séries contant des procès ou des enquêtes historiques célèbres (THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON, MAKING A MURDERER) À la différence qu’elle en propose une version comique, avec une parodie à peine déguisée du documentaire SOUPÇON. La série reprend ainsi à la fois toute l’histoire mais aussi tous les codes des séries de procès, le tout filmé du point du vue d’une équipe de réalisation documentaire.

TRIAL & ERROR sera diffusée à partir du lundi 20 mars à l’heure US sur CANAL+ SÉRIES, et disponible dans la foulée sur myCANAL et CANAL À LA DEMANDE