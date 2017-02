American Crime saison 3 à partir du 14 mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

Une série qui s’attaque aux tensions qui divisent profondément les États-Unis : la troisième saison d’American Crime ne vous laissera pas indifférent !

AMERICAN CRIME est aujourd’hui la série télévisée la plus en phase avec les dérives de la société américaine. Elle dresse un canevas social intelligent des États-Unis, sans pour autant prendre position vis-à-vis du futur. Ainsi, ses producteurs exécutifs John Ridley et Michael J. McDonald placent le spectateur au centre d’événements, fictifs certes, mais néanmoins marquants. Leur mission : tendre un miroir de la réalité, briser les préjugés, nous rapprocher les uns des autres.

Chaque saison est construite à partir d’un « fait divers » : un meurtre lié à la drogue dans la saison 1, un viol dans un lycée dans la saison 2, et la mort d’immigrés clandestins dans une ferme de Caroline du Nord pour cette saison 3. Chaque saison constitue donc une nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages. Ce qui facilite amplement le visionnage si vous n’avez pas suivi les précédentes ! Après le racisme puis le système éducatif, c’est au tour de l’emploi, des inégalités économiques et des droits individuels d’être mis en avant. AMERICAN CRIME décrit ensuite les rouages d’un système judiciaire, et son récit expose les différents points de vue des protagonistes, et leurs appréciations parfois dissonantes d’un même événement.

Pour transmettre ces narrations chargées en émotions, on (re)trouve à l’interprétation un casting prestigieux : la très récompensée Felicity Huffman (DESPERATE HOUSEWIVES, TRANSAMERICA), Regina King (THE LEFTOVERS, 24, THE STRAIN), Timothy Hutton (THE GHOST WRITER, KIDNAPPED), Sandra Oh (GREY’S ANATOMY) et bien d’autres. AMERICAN CRIME est l’une des séries les plus acclamées par la critique, totalisant dix nominations aux Emmy Awards pour la seule première saison.

