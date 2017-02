The Catch saison 2 à partir du 10 mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

Pour cette 2ème saison, The Catch veut développer davantage ses personnages et nous offre une comédie romantique en bonne et due forme

Alice Vaughan (Mireille Enos), détective privée, traque inlassablement un certain Monsieur X, un escroc de haut rang. Parallèlement, Alice se marie avec Christopher Hall, beau, amoureux et extrêmement riche. Or, ce dernier n’est autre que ce cher Monsieur X !

Au cours des péripéties de la saison 1, nous avions largement de quoi douter de la sincérité de l’amour de Christopher envers Alice. Arnaqueur, manipulateur sans scrupule, qui s’appelle en réalité Benjamin Jones (Peter Krause), la liste est longue… Mais le dénouement de cette première saison fut sans appel : alors qu’Alice est accusée d’avoir volée un tableau de grande valeur, et que les menottes lui sont passées au poignet, Benjamin s’interpose et avoue être le seul responsable de ce vol. Un geste sincère et authentique.

La saison 2 annonce un tournant scénaristique, et un renouveau du format narratif : exit le cas hebdomadaire pour l’entreprise Anderson-Vaughan Investigations. Son producteur exécutif Allan Heinberg veut davantage développer la profondeur des personnages, et basculer vers la comédie romantique. Et pour ceux qui n’auraient pas suivi la première saison, pas de soucis ! La saison 2 a prévu d’inclure dans ses premiers épisodes un résumé des faits clés de la précédente.

THE CATCH saison 2 sera diffusée à partir du vendredi 10 mars à l’heure US sur CANAL+ SÉRIES, et disponible dans la foulée sur myCANAL et CANAL À LA DEMANDE