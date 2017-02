Paris Etc. la nouvelle Création Originale de CANAL+

Le tournage de la série écrite et réalisée par Zabou Breitman se déroule à Paris jusqu'au 23 mai 2017

Cinq femmes.

Et Paris.

Cinq façons d’être, de pleurer, de hurler de rire, de rater le bus, de serrer les dents, de jouir, de ne pas jouir, de boire trop, de grandir, de résister, de faire un enfant ou pas, de ne pas vouloir rentrer chez soi…

Cinq façons d’aimer.

Cinq héroïnes du quotidien qui traversent Paris, depuis la rentrée des classes jusqu’aux vacances de Noël.

Produite par François Kraus et Denis Pineau-Valencienne pour LES FILMS DU KIOSQUE, PARIS ETC. réunit Valéria Bruni-Tedeschi, Anaïs Demoustier, Naidra Ayadi, Lou Roy-Lecollinet et Zabou Breitman.

La série est écrite par Anne Berest et Zabou Breitman avec les collaborations de Philippe Lefebvre et Gabor Rassov, les dialogues sont signés Zabou Breitman et Anne Berest.

Enfin la musique originale est composée par Benjamin Biolay.

12 épisodes de 30 minutes, prochainement sur CANAL+