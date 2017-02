The Americans saison 5 à partir du jeudi 9 mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

La vie professionnelle et familiale du couple d’espion est plus que jamais incertaine… Repartiront-ils en Russie ? Nous le saurons dans cette cinquième saison.

Paige (Holly Taylor), la fille des Jennings, s’intéresse de près à Matthew (Daniel Flaherty), le fils de leur voisin Stan Beeman (Noah Emmerich). Mais Stan se trouve être également un agent du FBI. Les deux adolescents entament donc innocemment une relation. De son côté, Mikhail, le fils soviétique que Philip a eu avec son ex-petite amie Irina et qui vit toujours en Russie, s’interroge sur son père et se prépare à la retrouver. Mais l’étau se resserre encore davantage autour des deux espions du KGB, toujours campés avec densité par Keri Russell et Matthew Rhys.

En cette fin de saison 4, William (Dylan Baker) est arrêté par le FBI. Mais cette arrestation se solde par un geste désespéré de ce dernier, qui s’inocule une infection bactérienne mortelle. Toutefois William révèle sur son lit de mort d’infimes détails sur ses associés au FBI, des détails infimes certes mais pas anondins… La situation d’Elizabeth et Philip semble compromise mais décideront-ils de retourner en Russie pour autant ? La famille risque de reprendre ses droits dans la vie des faux époux Jennings. Voilà de quoi alimenter cette cinquième saison, l'avant-dernière de la série.

Exposant la difficulté d’un couple à mener une double vie, THE AMERICANS s’intéresse à ce qu’un tel mode de vie peut avoir comme conséquence sur les autres et soi-même : vie de famille stable contre vie d’espion, les deux coexistent dans un équilibre de plus en plus précaire. Créée par Joe Weisberg, un ex-agent de la CIA, le palmarès de cette série s’allonge saison après saison. Elle jouit à ce jour de 57 nominations et de 12 récompenses, dont 1 Critic’s Choice Awards, 2 Emmys et 2 nominations aux Golden Globes. De quoi nous rendre impatient pour cette saison 5 !

THE AMERICANS saison 5 sera diffusée à partir du jeudi 9 mars à l’heure US sur CANAL+ SÉRIES, et disponible dans la foulée sur myCANAL et CANAL À LA DEMANDE