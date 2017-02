The Last Man on Earth saison 3 reprend le 7 mars sur CANAL+ SÉRIES !

Voilà la trêve hivernale terminée ! The Last Man on Earth saison 3 reprendra donc le 7 mars à l’heure US sur CANAL+ SÉRIES

Les tensions n’ont jamais été aussi fortes au sein de la bande. Entre l’incompréhension générale face au comportement de Melissa (January Jones), la disparition inexpliquée de Gail (Mary Steenburgen), et en conséquence la désillusion de Carol (Kristen Schaal), la série avait pris à la mi-saison un ton moins léger, sombre même. Pourtant, la découverte à San Jose d’immeubles auto-suffisants aurait dû égayer les esprits ! Car cette découverte marquait la fin de la quête d’un Eden pour tous… Mais paradis perdu ou enfer naissant ?

Seul Lewis (Kenneth Choi) semble se réjouir, lui qui enchaîne les expériences couronnées de succès dans l’aviation. Il pourra bientôt s’envoler en direction du Japon, à recherche de celui qu’il aime. Y parviendra-t-il ? Nous saurons tout cela dans la deuxième moitié de la saison 3.

THE LAST MAN ON EARTH est une série-comédie post-apocalyptique créée et jouée par Will Forte, qui en tient le rôle principal. Nommée à de nombreuses reprises pour divers prix, la série défend fermement sa constance scénaristique et sa réputation de série humoristique au format court (20 minutes par épisode) Dans le casting, on retrouve des noms du petit et grand écran, ainsi que des planches de théâtre, comme Kristen Schall, January Jones, Cleopatra Coleman ou encore Kristen Wiig.

