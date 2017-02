When We Rise diffusée le 1er, 2, 3 et 4 mars à l'heure US sur CANAL+ SÉRIES

Le phénomène When We Rise débarque le 1er mars sur CANAL+ SÉRIES, avec au programme : émancipation culturelle, lutte politique de la communauté LGBT et quêtes personnelles

Avec comme point de départ les émeutes de Stonewall de 1969 à New York, qui donnèrent l’impulsion du militantisme LGBT à travers tout le monde, WHEN WE RISE s’inspire des mémoires de Cleve Jones. Il fut un militant très actif de ce mouvement aux côtés de Harvey Milk. Au fil des décennies, on y suit les combats émaillés de défaites et de victoires de plusieurs personnages. Leur passé, leur personnalité et donc leur histoire n’est jamais la même. Des combats aussi bien politiques que personnels nous boulversent, avec des hommes et des femmes engagés, jusqu’à la victoire majeure de la reconnaissance juridique du mariage homosexuel dans tous les États d’Amérique, le 26 juin 2015.

Par le sujet qu’il traite et sa diffusion, WHEN WE RISE est un véritable phénomène et marque une évolution profonde des mœurs occidentales. Pour la première fois en Amérique, l’histoire de la communauté LGBT va être racontée sur un network grand public reconnu, familial même ! Une avancée historique qui ne pourrait pas tomber mieux, dans un contexte où de puissants intérêts contraires voudraient voir les États-Unis se refermer sur eux-même…

Ecrite par Dustin Lance Black, le scénariste de HARVEY MILK, et coproduite par Gus Van Sant qui en réalise le pilote, cette minisérie de huit épisodes chronique avec intensité l’histoire du mouvement pour les droits homosexuels aux États-Unis. On y retrouve à cette occasion des grands noms du petit et grand écran : Guy Pearce, Mary-Louise Parker, Rachel Griffiths ou encore Whoopi Goldberg.

Diffusion les 1er, 2, 3 et 4 mars 2017 à 22h15 sur CANAL+ SÉRIES (2 épisodes/soirée) et disponible ensuite sur CANAL+ À LA DEMANDE



When We Rise - CANAL+ [HD] par CANALPLUS