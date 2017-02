Parks and Recreation : 7ème et ultime saison !

Pour cette dernière saison, nous retrouvons la petite ville de Pawnee et ses habitants 3 ans après la fin de la saison précédente. Et le paysage a bien changé…

Toujours aussi ambitieuse pour elle-même et pour sa municipalité, Leslie Knope (Amy Poehler) est maintenant conseillère municipale. Autour d'elle on retrouve son habituelle équipe de bras cassés, April (Aubrey Plaza), Andy (Chris Pratt), ce dernier anime maintenant sa propre émission TV et ce bon vieux Jerry (Jim O’Heir).

Par contre Ron (Nick Offerman) a quitté l’administration des parcs pour fonder sa propre entreprise de BTP, Tom (Aziz Ansari) est devenu un homme d’affaire à succès, et Donna (Retta Sirleaf) gère son agence immobilière.

Ben (Adam Scott) va lui se voir offrir un poste à Washington qui pourrait mettre en péril son mariage avec Leslie.

La saison commence avec une situation inédite : une forte rivalité s'installe entre Leslie et Ron. Celle-ci veut racheter des terres vierges pour son parc, mais de son côté Ron y voit un intérêt pour son entreprise...

Avec son rythme singulier et des personnages aussi déjantés qu’attachants, PARKS AND RECREATION s’est imposée comme une des séries incontournables de cette décennie. Quand on sait qu’un seul épisode de 22 minutes provient initialement d’une bande vidéo brute de 60 heures, on comprend pourquoi ! Cette série est un véritable condensé d’humour avec une pointe de satire et une bonne dose d’excentrisme. Et si la série ne s’est jamais donné une visée politique explicite, le ton n’en résonne pas moins avec l’actualité : servir son prochain, changer le monde pas à pas, ce sont les petites actions au fond qui comptent ! À voir et revoir, de la première saison à cette dernière.

Diffusion à partir du lundi 6 février à 20h50 en VF et VOSTFR sur CANAL+ SÉRIES