Guyane : Tout sur le générique

Ces notes de musique vous semblent familières, et pour cause...

Ce blues exotique caresse nos oreilles à chaque début d'épisode de Guyane. La voix suave qui entonne ses paroles énigmatiques est celle de Seu Jorge.

Seu Jorge

Musicien et acteur brésilien à la carrière internationale, Jorge Mario da Silva, nom de scène Seu Jorge, multiplie les albums musicaux et les bandes originales pour le cinéma et la télévision. Il a notamment composé la musique de La Vie Aquatique de Wes Anderson composée de reprises en portugais de titres cultes de David Bowie.

Au générique de Guyane on peut entendre une autre de ses reprises, "The Model", issue de l'album "Seu Jorge And Almaz" sorti en 2010.

La chanson originale date de 1978 était interprétée par le groupe de musique électronique Allemand, Kraftwerk.

Le générique de Guyane :

Le titre de Kraftwerk

