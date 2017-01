À découvrir février sur CANAL+ SÉRIES

La saison 2017 des séries a commencé très fort… Et ça n’est pas prêt de s’arrêter ! Petit récap’ des diffusions en cours et de ce qui vous attend en février sur CANAL+ SÉRIES.

Janvier a marqué l’ouverture de la saison 2017 pour les séries, à la fois les créations originales et les séries étrangères. À cette occasion nous avons pu découvrir la mini-série britannique LONDON SPY, mêlant thriller d’espionnage et drame amoureux, et (re)découvrir la très geeky SILICON VALLEY. Mais le meilleur est à venir !

De nombreuses séries à succès en cours seront à l'écran jusqu'en février, et ce dans la foulée de leur diffusion aux USA : le phénomène international THIS IS US, le thriller d’espionnage HOMELAND saison 6, la dixième saison (déjà !) de THE BIG BANG THEORY, THE AFFAIR saison 3, BROOKLYN NINE NINE saison 4, et VIKINGS saison 4. Et on ajoutera à cette longue liste la rediffusion de la saison 2 de THE LEFTOVERS !

Enfin, février nous réserve encore des surprise… On notera notamment dans la foulée de leur diffusion aux USA : le retour d’Olivia Pope (Kerry Washingtion) avec Scandal saison 6, et, en exclusivité avec une date de diffusion qui reste à annoncer, la mini-série WHEN WE RISE. Viennent s’ajouter à cela la diffusion de RAY DONOVAN saison 4, HALT AND CATCH FIRE saison 3, ACQUITTED saison 2, et PARKS AND RECREATION saison 7.

